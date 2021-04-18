К 2025 году Россия намерена отказаться от участия в проекте МКС

Как рассказал в федеральном телеэфире вице-премьер Юрий Борисов, в ближайшее время Москва предупредит об этом партнеров по станции. Между тем, ТАСС со ссылкой на сообщение «Роскосмоса» передает, что решение о продолжении эксплуатации космической станции Россия примет после 2024 года. В свою очередь, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сказал, что для полетов в дальний космос будет создаваться транспортно-энергетический комплекс с ядерной энергодвигательной установкой. По его словам, такой модуль разрабатывается в России с 2010 года. О необходимости выхода из МКС в ноябре прошлого года заявляли в РКК «Энергия». Первый замгендиректора предприятия Владимир Соловьев тогда предупредил, что после 2025 года начнется стремительный выход из строя многих элементов на борту космической станции.