США отвергли какую-либо причастность к заговору с целью устранения Александра Лукашенко

Как заявил ТАСС официальный представитель Госдепартамента, любое предположение на этот счет является абсолютно ложным. Ранее о раскрытии такого заговора отчитались ФСБ России и КГБ Белоруссии. По их сообщениям, в Москве задержаны двое организаторов планировавшегося госпереворота в Белоруссии. У одного из них двойное белорусско-американское гражданство.
2021-04-18T17:32:58+03:00
2021-04-18T17:32:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 18 апреля 2021
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