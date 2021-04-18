США отвергли какую-либо причастность к заговору с целью устранения Александра Лукашенко

Как заявил ТАСС официальный представитель Госдепартамента, любое предположение на этот счет является абсолютно ложным. Ранее о раскрытии такого заговора отчитались ФСБ России и КГБ Белоруссии. По их сообщениям, в Москве задержаны двое организаторов планировавшегося госпереворота в Белоруссии. У одного из них двойное белорусско-американское гражданство.