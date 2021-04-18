Региональные депутаты потребовали от Владимира Путина организовать медпомощь Алексею Навальному

Обращение опубликовал псковский депутат Лев Шлосберг. Происходящее с оппозиционным политиком авторы обращения расценили как покушение на жизнь политического деятеля по мотивам личной и политической ненависти. Ответственность за жизнь Алексея Навального на территории России, в том числе в местах лишения свободы, подписанты возложили на главу государства. Под письмом, помимо Шлосберга, уже оставили подписи депутаты региональных заксобраний Борис Вишневский, Максим Резник, Эмилия Слабунова, Евгений Бунимович, Сергей Митрохин, Евгений Ступин и др.