13-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова победил в ходе боксерского турнира после внезапной остановки боя

Как следует из опубликованной видеозаписи, комментаторы поединка не поняли, почему поединок был остановлен.

Бой с участием Адама Кадырова, предварявший турнир по профессиональному боксу «Время Легенд 6: Спецоперация», состоялся в Грозном неделю назад. Агентство «Грозный Информ» со ссылкой на зрителей утверждало, что сын чеченского лидера не оставил своему противнику – Аслану Биттирову из Кабардино-Балкарии – ни единого шанса. Впрочем, на опубликованном сетевым изданием «Подъем» видеофрагменте видно, что перед концом боя соперники активно наносят удары друг по другу. После этого рефери внезапно останавливает бой и фиксирует нокдаун, несмотря на то, что Биттиров не упал на настил. Из-за угла соперника Адама Кадырова после этого выбросили полотенце – это означает признание поражения. Комментаторы в ходе трансляции не смогли объяснить причину случившегося, а Биттиров лишь разводил руками. Комментариев по этому поводу из клуба «Ахмат», где тренируется 13-летний сын Кадырова, не поступало.

Дети Рамзана Кадырова неоднократно участвовали в любительских боях по боксу и всегда на них побеждали. При этом интернет-издание «Кавказский узел» отмечало, что некоторые жители Чечни выражали сомнение в честности таких побед.