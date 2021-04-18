Вопрос об инциденте на складе боеприпасов в Врбетице будет поднят на встрече глав МИД ЕС в понедельник

Об этом сообщил первый вице-премьер и ИО министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек. В причастности к взрыву чешские власти обвинили российские спецслужбы. Накануне было объявлено о высылке из Чехии 18 российских дипломатов, идентифицированных как сотрудников ГРУ. Помимо этого, в Чехии объявлены в розыск предполагаемые сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов, которых в Британии подозревают в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей. В чешской полиции утверждают, что Петров и Боширов находились в стране в день взрыва в Врбетице. Издание The Insider и раследователи Bellingcat предполагали, что настоящие имена россиян — Анатолий Чепига и Александр Мишкин.