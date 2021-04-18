Россия выразила решительный протест властям Чехии в связи с высылкой 18 российских дипломатов

Решение чешских властей на Смоленской площади назвали беспрецедентным, предлог – голословным и надуманным. В МИДе отметили этот демарш, в котором усматривается американский след, продолжил серию антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова дала понять, что недружественный акт властей Чехии не останется без ответа.