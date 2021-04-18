Сторонники Навального намерены 21 апреля провести в крупных российских городах митинги в поддержку политика

Об этом на сайте Навального сообщили соратники оппозиционера Леонид Волков и Иван Жданов. Навальный с 31 марта держит голодовку в колонии, требуя допустить к нему врача в связи с болями в спине и другими симптомами. Ранее его врачи со ссылкой на результаты анализов заявили, что состояние политика стремительно ухудшается. Организаторы акции в поддержку Навального не стали дожидаться сбора 500 тысяч подписей потенциальных участников митинга. Сейчас собрано около 450 тыс. На днях сообщалось об утечке базы электронных адресов зарегистрировавшихся.