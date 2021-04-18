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16:44, 18 апреля 2021

Сотрудники ФБК* анонсировали на YouTube-канале Навального проведение митинга оппозиции в поддержку оппозиционера

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (*ФБК — признан в РФ иностранным агентом) анонсировали на YouTube-канале Алексея Навального проведение митинга оппозиции в поддержку оппозиционера 21 апреля, держащего голодовку в исправительной колонии Покрова. Как сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» директор ФБК* Иван Жданов, только массовые уличные протесты могут помочь заставить власти изменить репрессивную риторику и вернуться к диалогу с гражданским обществом.
«Мы объявили митинг на 21 апреля, в среду в 19 часов, не дожидаясь 500 тысяч человек на сайте, потому что ситуация уже такая, что стоит вопрос о жизни и смерти Алексея Навального. И она настолько критическая, что не позволяет нам дальше ждать этот прирост на сайте, а вынуждает объявить проведение акции сейчас», — сказал он.
По словам И.Жданова, критическая ситуация заключается еще и в том, что московская прокуратура подала иск о признании штабов Навального и ФБК экстремистскими организациями.
«Это говорит о том, что после удовлетворения иска любой сотрудник ФБК или штабов будет подвергнут уголовному преследованию без какой-то дополнительной деятельности, просто по факту какой-либо привязки к Фонду борьбы с коррупцией.
То, что может наступить, как последствия, оно гораздо хуже, чем последствия от митинга. Поэтому ситуация гораздо уже страшнее, человек находится при смерти, и мы уже на пороге массовых репрессий сталинских времен. Поэтому нам стало необходимым объявить сейчас митинг и попытаться вернуть ситуацию в нормальное русло, потому что уличные массовые протесты могут заставить власти изменить свою репрессивную риторику, могут заставить сменить курс и вернуться к нормальному диалогу с гражданским обществом», — подчеркнул он.
* — российские власти считают организацию иностранным агентом


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