Тихановская назвала провокацией сообщения о готовящихся перевороте в Белоруссии и покушении на Александра Лукашенко

Как сообщили РБК в пресс-службе лидера белорусской оппозиции, сейчас необходимо воздержаться от скоропалительных выводов и решений, которые могут нанести ущерб национальным интересам, суверенитету и независимости Белоруссии. Накануне, ФСБ отчиталось о задержании в Москве белорусских граждан адвоката Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты, которые, якобы встречались в одном из ресторанов с оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Белоруссии. По информации ФСБ, они обсуждали совершение военного переворота в Белоруссии, а также ликвидацию Лукашенко и других высокопоставленных лиц страны.