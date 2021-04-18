Тихановская назвала провокацией сообщения о готовящихся перевороте в Белоруссии и покушении на Александра Лукашенко

Как сообщили РБК в пресс-службе лидера белорусской оппозиции, сейчас необходимо воздержаться от скоропалительных выводов и решений, которые могут нанести ущерб национальным интересам, суверенитету и независимости Белоруссии. Накануне, ФСБ отчиталось о задержании в Москве белорусских граждан адвоката Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты, которые, якобы встречались в одном из ресторанов с оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Белоруссии. По информации ФСБ, они обсуждали совершение военного переворота в Белоруссии, а также ликвидацию Лукашенко и других высокопоставленных лиц страны.
2021-04-18T16:34:09+03:00
2021-04-18T16:34:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 18 апреля 2021
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