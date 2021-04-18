Проведение акции протеста сторонников Навального в день послания президента может быть намеренным – эксперт

Всероссийская акция сторонников Алексея Навального, пройдет одновременно с посланием президента Путина Федеральному собранию. Это может быть намеренным решением соратников оппозиционера. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

«Совпадение с тем, что в этот день послание Федеральному собранию, думаю, не случайно. Это будет конкуренция событий, новостная повестка будет, конечно, насыщенна этими противостоящими друг другу высказываниями», — сказал он.

А.Колесников добавил, что другого выхода у организаторов акции не было, несмотря на все противоречия.

«Некоторые это объясняют тем, что события развиваются очень быстро, тянуть уже больше невозможно: и утечка данных, и ухудшающееся здоровье Навального, и решение о признании ФБК экстремистской организацией, которая зреет. Все это подталкивает к ускорению действий. Другой вопрос, что организационно это вызывает много вопросов, потому что это будет будний день. Наверное, политтехнологически это как-то оправданно, другой вопрос — выйдут ли люди в той ситуации, которая складывается. Людям будет сложнее выходить, когда это будет квалифицироваться как криминальные действия, сотрудничество с экстремистской организацией. Все очень противоречиво, но с другой стороны у организаторов митинга, видимо другого выхода не было», — отметил он.

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (*ФБК — признан в РФ иностранным агентом) И.Жданов и Л.Волков анонсировали проведение митинга оппозиции в поддержку Алексея Навального 21 апреля, держащего голодовку в исправительной колонии Покрова. Их видеообращение опубликовано на YouTube-канале Навального.