Россия, по данным «Интерфакса», может вложить в строительство новой орбитальной станции до 6 миллиардов долларов. По словам источника агентства, это предварительные подсчеты и сроки финансирования до 2030 года. Ранее сегодня вице-премьер Юрия Борисов заявил о намерении уведомить партнеров по МКС о выходе из проекта с 2025 года.