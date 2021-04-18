Россия, по данным «Интерфакса», может вложить в строительство новой орбитальной станции до 6 миллиардов долларов. По словам источника агентства, это предварительные подсчеты и сроки финансирования до 2030 года. Ранее сегодня вице-премьер Юрия Борисов заявил о намерении уведомить партнеров по МКС о выходе из проекта с 2025 года.
2021-04-18T15:05:52+03:00
2021-04-18T15:08:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:05, 18 апреля 2021
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