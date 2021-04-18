Экс-президент Эстонии предложил временно запретить въезд в Евросоюз всем россиянам.

Тоомас Хендрик Ильвес считает, что от того, смогут ли жители России посещать западные страны, зависит, в том числе, безопасность Европы. Об этом бывший эстонский лидер написал в своем твиттере. Он убежден, что Россия сбивает гражданские лайнеры, отравляет и убивает людей в Европе, а также вторгается в различные страны. Из-за этого, убежден Ильвес, Москву надо изолировать, а визы россиян – заморозить. Политик в комментариях к своей публикации признал, что эта мера ударит по рядовым россиянам, но тем не менее считает ее неизбежной. Исключение Ильвес предложил сделать только для экстренных случаев в семьях, живущих в разных странах.

В Евросоюзе на эту инициативу пока не отреагировали. Неизвестно и то, поддерживают ли предложение власти Эстонии. Сам Ильвес возглавлял республику на протяжении 10 лет – с 2006 по 2016 год.

Между тем несколько дней назад глава эстонского МИД в интервью агентству «Интерфакс» говорила о необходимости диалога между Таллином и Москвой, несмотря на разногласия.