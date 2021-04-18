Чехия обещала рассекретить доклад о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в 2014-м году. Местные СМИ утверждают, что к этому причастны россияне, которых Британия обвиняет в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

Доклад подготовила контрразведка Чехии. В отчёте как сообщил премьер страны Андрей Бабиш приводятся доказательства причастности агентов российских спецслужб к взрыву в чешской деревне Врбетице на юге страны. Инцидент в октябре 14-го года унёс жизни двух человек — сотрудников компании, которые арендовали у военных склад с оружием. После взрыва всех жителей деревни эвакуировали. Как пишет старейшая ежедневная газета Чехии Лидове новины, за день до инцидента во Врбетице на территории склада, где хранилось 50 тонн боеприпасов, побывали офицеры ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. Они попали на камеры видеонаблюдения. Россияне по версии издания разместили взрывное устройство, оно должно было сработать после того как партию оружия и боеприпасов вывезут с территории склада. Оружие могло предназначаться для Украины или сирийских повстанцев. Однако по данным газеты взрыв прогремел раньше, чем планировали сотрудники российских спецслужб. Власти Чехии вчера объявили, что высылают из страны 18 российских дипломатов, которые как считают в Праге, были разведчиками и работали под прикрытием. Российский МИД предупредил Чехию о последствиях.

Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек отменил визит в Москву, намеченный на завтра. На переговорах стороны планировали обсудить поставки вакцины «Спутник» в Чехию.