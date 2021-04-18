Соратники Алексея Навального анонсировали митинги 21 апреля – в день послания президента Федеральному собранию. По их словам, из-за ухудшения состояния здоровья политика, который 19 дней держит голодовку в колонии, ждать больше нельзя. Еще одним поводом для протестов стало дальнейшее сокращение в России гражданских прав и свобод, отметил в ролике на Youtube-канале Алексея Навального Леонид Волков.

В конце января и начале феврале в России на акциях в поддержку Алексея Навального задержали в общей сложности около 11 тысяч человек.