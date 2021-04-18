Около 51% жителей Великобритании поддерживают идею проведения повторного референдума о независимости Шотландии

Около 51% жителей Великобритании, как пишет Financial Times, поддерживают идею проведения повторного референдума о независимости Шотландии. Издание приводит результаты соцопроса, который провела компания «Ипсос мори». Против еще одного референдума выступает 40% британцев. В опросе приняли участие 8,5 тысяч человек. Ранее руководство правящей Шотландской национальной партии пообещала провести такой референдум в случае своей победы на выборах в местный парламент. Они пройдут 6 мая. В партии говорят, что случае, если Шотландия станет независимой, она сможет войти в ЕС, откуда вышла Великобритания.
2021-04-18T14:33:03+03:00
2021-04-18T14:33:03+03:00
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14:33, 18 апреля 2021
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