Около 51% жителей Великобритании поддерживают идею проведения повторного референдума о независимости Шотландии

Около 51% жителей Великобритании, как пишет Financial Times, поддерживают идею проведения повторного референдума о независимости Шотландии. Издание приводит результаты соцопроса, который провела компания «Ипсос мори». Против еще одного референдума выступает 40% британцев. В опросе приняли участие 8,5 тысяч человек. Ранее руководство правящей Шотландской национальной партии пообещала провести такой референдум в случае своей победы на выборах в местный парламент. Они пройдут 6 мая. В партии говорят, что случае, если Шотландия станет независимой, она сможет войти в ЕС, откуда вышла Великобритания.