Россия намерена предупредить партнеров по МКС о выходе из проекта с 2025 года, заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, планируется создать собственную орбитальную станцию, передает «Интерфакс». В «Роскосмосе» сказали агентству РИА Новости, что Международная космическая станция выработала свой ресурс. Больше полугода российские космонавты пытаются заделать трещины в одном из модулей, которые стали причиной утечки воздуха.
2021-04-18T14:32:09+03:00
2021-04-18T14:32:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 18 апреля 2021
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