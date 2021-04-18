Россия намерена предупредить партнеров по МКС о выходе из проекта с 2025 года, заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, планируется создать собственную орбитальную станцию, передает «Интерфакс». В «Роскосмосе» сказали агентству РИА Новости, что Международная космическая станция выработала свой ресурс. Больше полугода российские космонавты пытаются заделать трещины в одном из модулей, которые стали причиной утечки воздуха.