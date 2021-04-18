Великобритания и Словакия поддержали высылку 18 российских дипломатов из Чехии. Власти этих стран выразили солидарность с Прагой. Накануне в правительстве Чехии обвинили российскую разведку в причастности ко взрыву на складе боеприпасов, в результате которого в 2014 году погибли два человека. Свой завтрашний визит в Москву отменил вице-премьер Чехии Ян Гамачек. На переговорах должны были обсуждать поставки российской вакцины «Спутник».
2021-04-18T14:31:17+03:00
2021-04-18T14:31:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 18 апреля 2021
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