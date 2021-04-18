Соратники Алексея Навального намерены провести 21 апреля митинги по всей стране с требованием освободить политика. Иначе мирная политическая деятельность станет невозможной, написал в своем «Твиттере» Леонид Волков. В пятницу Генпрокуратура потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией, внесенный в реестр иностранных агентов, и штабы Навального экстремистскими организациями. В свою очередь, директор ФБК Иван Жданов в ролике на Youtube-канале Алексея Навального сказал, что ждать, пока на сайте для подготовки митинга зарегистрируются полмиллиона человек, больше нельзя.

Ранее лечащие врачи Алексея Навального, который держит голодовку с 31 марта, сообщили, что у него в любой момент может остановиться сердце. На 21 апреля также намечено послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.