УЕФА решит завтра, примет ли Петербург дополнительные матчи Чемпионата Европы по футболу. Это случится, если Союз исключит Дублин из списка хозяев турнира.

Футбольная ассоциация Ирландии сообщила УЕФА, что не может гарантировать проведение матчей чемпионата Европы со зрителями. Таким образом, завтра на заседании исполкома УЕФА могут объявить об исключении Дублина из числа хозяев турнира. Вопросы остаются таже по города Бильбао и Мюнхен. Организации придется найти место для проведения трех матчей группового этапа (Польша — Словакия, Швеция — Словакия и Швеция — Польша), а также встречи 1⁄ 8 финала турнира. Одним из вариантов является стадион «Тоттенхэма». Он может получить один матч группового этапа. По словам главы оргкомитета турнира в Петербурге Алексея Сорокина, «город логистически абсолютно готов к переносу матчей». Ранее оргкомитет Чемпионата утвердил заполняемость трибун в Петербурге наполовину. Позже стало известно, что количество болельщиков могут увеличить. Из-за закрытых границ в Петербург не приедут иностранные волонтеров. Также Смольный собирается к первым играм полностью привить от коронавируса 700 тысяч человек. Пока темпы в два раза отстают от плана.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы. Петербург примет матчи Бельгия — Россия, Финляндия — Россия и Финляндия — Бельгия, а также один из четвертьфиналов турнира.