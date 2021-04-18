В Черное море, как пишет газета Sunday Times, будут отправлены два британских военных корабля. Источники издания говорят, что это будет знак солидарности с Украиной на фоне наращивания войск России в регионе. Эсминец и фрегат пройдут через пролив Босфор в мае. Ранее США собирались отправить свои военные корабли в Черное море, однако отказались от таких планов.