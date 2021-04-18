Сотни выпускников и студентов ведущих вузов призывают их руководство поддержать журналистов издания DOXA. Редакторов обвинили в вовлечении несовершеннолетних в опасную деятельность из-за видео, в котором журналисты осудили преследование студентов, участвующих в протестах.

Полицейское давление, оказываемое на образовательные учреждения и студенческое сообщество, становится регулярным, и это не может не беспокоить, подчеркивается в обращении, опубликованном в сети. Его авторы настаивают на том, что университет, цитата, «как пространство мысли и критического мышления, не может стоять в стороне, пока его студентов и выпускников преследуют по откровенно сфабрикованному делу с целью запугивания, внушения страха и разрушения студенческой солидарности». Авторы обращения потребовали от руководства ВШЭ, МГУ, МГИМО и других вузов официального заявления о поддержке обвиняемых журналистов издания DOXA, причем опубликовать его просят, как на главной странице вуза, так и во всех его соцсетях. Студенты и выпускники, подписавшиеся под письмом, также требуют закрыть политически мотивированное дело и прекратить давление на вузы. До декабря 2019 года журнал DOXA официально был студенческой организацией в Высшей школе экономики, но после материалов в поддержку участников летних протестов в Москве университет лишил издание этого статуса.

За журналистов издания DOXA ранее вступились сотни ученых из разных стран.