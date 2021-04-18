Редактор издательства «Эксмо» пообещала удалить сноску в одной из книг об инсценировке высадки американцев на Луну. Инна Стародубцева в «Фейсбуке» извинилась за то, что такое примечание попало в книгу Джо Наварро «Опасные личности. Как их вычислить и не дать манипулировать собой». По ее словам, сноску вписал литературный редактор, приверженец теорий заговора. Стародубцева отметила, что его мнение удалят из электронной версии книги завтра, а в печатной – при дополнительном тираже.
2021-04-18T13:33:01+03:00
2021-04-18T13:33:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 18 апреля 2021
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