Редактор издательства «Эксмо» пообещала удалить сноску в одной из книг об инсценировке высадки американцев на Луну. Инна Стародубцева в «Фейсбуке» извинилась за то, что такое примечание попало в книгу Джо Наварро «Опасные личности. Как их вычислить и не дать манипулировать собой». По ее словам, сноску вписал литературный редактор, приверженец теорий заговора. Стародубцева отметила, что его мнение удалят из электронной версии книги завтра, а в печатной – при дополнительном тираже.