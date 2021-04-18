По данным штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки выявили более 8 тысяч шестисот новых инфицированных

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки выявили более 8 тысяч шестисот новых инфицированных. Из них в Москве 2252, что примерно на четверть меньше, чем накануне. По всей стране за сутки скончались с коронавирусом 389 пациентов, в Москве – 53. Тем временем, ТАСС подсчитал, что в Москве коэффициент распространения коронавируса вырос до максимума с начала октября. Речь идет о показателе сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.