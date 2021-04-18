Власти Чехии сомневаются, что «Росатом» получит контракт на строительство нового энергоблока АЭС после обвинений в адрес Москвы. Поступила очень серьёзная информация и она негативно отразится на участии российских компаний в тендере, сказал вице-премьер Карел Гавличек. Накануне вечером Чехия объявила о высылке 18-ти российских дипломатов. В Праге их считают сотрудниками спецслужб. В руководстве страны заявили, что российская военная разведка подозревается в причастности ко взрыву на складе боеприпасов, в результате которого в 2014 году погибли два человека. Свой завтрашний визит в Москву отменил вице-премьер Чехии Ян Гамачек. На переговорах должны были обсуждать поставки российской вакцины «Спутник».
2021-04-18T13:31:15+03:00
2021-04-18T13:31:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 18 апреля 2021
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