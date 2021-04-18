Коэффициент распространения коронавируса в Москве вырос до максимума с начала октября. Это следует из подсчета агентства ТАСС. При этом непосредственно прирост заразившихся коронавирусом в столице существенно не изменился.

Коэффициент распространения коронавируса – это показатель того, сколько человек в среднем успевает заразить один заболевший до своей изоляции. Он использовался, в частности, для определения готовности регионов к снятию ограничений, введенных для борьбы с эпидемией. Сейчас в Москве коэффициент составляет 1,33 – такого не было с 7 октября. В других регионах он существенно ниже: максимальные значения – немногим больше единицы.

Впрочем, на фоне новостей, связанных с борьбой с COVID-19, мэр столицы Сергей Собянин уверяет, что за последнее десятилетие система здравоохранения в городе сделала качественный рывок.

Несмотря на рост коэффициента распространения коронавируса, в Москве суточный прирост заболевших по сравнению с предыдущим днем даже снизился на четверть. Он составил примерно 2250 человек. Схожие показатели, впрочем, фиксировались и несколькими днями ранее. Всего в России выявили за день свыше 8 тысяч 600 новых случаев COVID-19. Помимо Москвы, лидерами по приросту остаются Санкт-Петербург, Подмосковье и Ростовская область. Умерли за сутки, по официальным данным, 389 человек.

Тем временем, по данным университета Джонса Хопкинса, число умерших от коронавируса по всему миру с начала эпидемии достигло 3 млн человек.