Организаторы переворота в Белоруссии по версии ФСБ России якобы хотели присвоить имущество Александра Лукашенко. До этого он объявил, что на него и сыновей готовилось покушение, и обвинил в этом американские спецслужбы.

Оперативную съёмку ФСБ с кадрами задержания предполагаемых участников покушения на президента Белоруссии показали в эфире российского федерального телевидения. По данным спецслужбы, за попыткой устроить переворот стоят имеющий двойное гражданство США и

Белоруссии юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута. Их задержали в Москве. По версии ФСБ организаторы переворота в Белоруссии якобы планировали его устроить в Минске 9 мая. Они как утверждается за кадром в сюжете со ссылкой на ФСБ, хотели разграбить имущество Александра Лукашенко, а его самого убить.

В сюжете рассказывается, что Зенкович и Федута пригласили генералов, с помощью которых хотели совершить переворот, в один из московских ресторанов на Садовом кольце. С собой привезли поимённый список высших должностных лиц в органах власти Белоруссии, которых планировалось убить или сослать в концлагерь, утверждается за кадром. Предполагаемые организаторы переворота назвали основной задачей устранение самого главного, затем блокировку внутренних войск и ОМОНа и желательно всего Минска. Утверждается также, что задержанные получили данные высших должностных лиц Белоруссии с помощью хакеров. О разоблачении покушения при помощи КГБ Белоруссии и ФСБ России вчера сообщил сам Лукашенко.

Провокацией спецслужб обеих стран назвала белорусская оппозиция информацию о попытке госпереворота и убийства Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба Светланы Тихановской. Бывший кандидат в президенты призвала провести свободные честные выборы в республике.

В группу по данным КГБ Белоруссии входил один из лидеров белорусской оппозиции Григорий Костусев, его задержали на территории республики.