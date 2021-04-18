Допустить врачей к Алексею Навальному требуют дочь политика Дарья и депутаты региональных парламентов. Один из тех, кто подписал обращение к президенту, депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин в интервью «Эху» выразил уверенность, что изменить ситуацию может большое общественное внимание к ситуации с политиком.



Ступин напомнил, что по мнению лечащих врачей Навального, он может умереть в любой момент. Политик держит голодовку в колонии с 31 марта – он требует оказать ему квалифицированную медицинскую помощь из-за сильных болей в спине.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин считает, что Алексей Навальный нуждается в срочном лечении в условиях реанимации.

Ашихмин считает показатели анализов жизнеугрожающими.