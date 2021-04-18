Чехия высылает сразу 18 российских дипломатов из-за взрыва на складе боеприпасов в 2014 году. Это сотрудники спецслужб, которые работали под прикрытием, заявил вице-премьер Ян Гамачек.



Глава МВД Чехии Ян Гамачек, который также временно исполняет обязанности министра иностранных дел, отменил завтрашний визит в Москву для переговоров о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник».



В причастности к взрыву, в результате которого в 2014 году погибли два человека, в Чехии обвинили российскую военную разведку. Об этом накануне вечером сообщил премьер-министр страны Андрей Бабиш.



Ночью ограждение у посольства России в Праге облили кетчупом. Как сообщили в полиции, удалось задержать семь человек.

По словам одного из активистов, кетчуп символизирует кровь погибших в 2014 году при взрыве склада боеприпасов во Врбетице. Стены здания уже очищены. Посольство России в Чехии пока не комментирует ситуацию. Накануне вечером премьер-министр Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек заявили, что у чешских сил безопасности есть основания подозревать, что сотрудники ГРУ были причастны к взрыву комплекса боеприпасов. В связи с этим 18 российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб, будут высланы из Чехии в течение 48 часов. В то же время чешская полиция объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Баширова.

Хотя у полиции и нет прямых доказательств того, что они действительно участвовали в организации взрывов, полиция считает это весьма вероятным — основными доказательствами являются их пребывание в Чешской Республике в период взрывов, остановка в Моравии, где находится склад, прошение о посещении склада и отметки в загранпаспортах. Петров и Баширов также подозреваются в отравлении новичком Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Сенатор Сергей Цеков призвал ввести экономические санкции против Чехии из-за высылки российских дипломатов. По его словам, Прага должна получить отпор в виде очень серьезных мер, передает РИА Новости. Политической акцией назвал этот шаг Чехии в интервью нашей радиостанции первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.