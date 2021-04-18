В Новгороде обрушилась облицовка монумента Победы за два дня до начала противоаварийных работ. Как передает РИА Новости, в мэрии говорят, что муниципальное учреждение, отвечающее за памятник, обратилось в полицию: якобы на состояние облицовочных плит ночью могли повлиять люди, которых видели рядом.
2021-04-18T12:32:34+03:00
2021-04-18T12:32:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 18 апреля 2021
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