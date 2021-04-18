В Новгороде обрушилась облицовка монумента Победы за два дня до начала противоаварийных работ. Как передает РИА Новости, в мэрии говорят, что муниципальное учреждение, отвечающее за памятник, обратилось в полицию: якобы на состояние облицовочных плит ночью могли повлиять люди, которых видели рядом.