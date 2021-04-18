«Роскосмос» определил, что космонавты после полетов на Луну будут приземляться в Оренбургской области. Как передает РИА Новости, это следует из информации на сайте госзакупок. Речь идет о возвращении корабля «Орел», которого пока еще нет – его разрабатывают с 2009 года. Недавно стало известно, что на оборудование площадок для приземления этого корабля хотят потратить около двух миллиардов рублей. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в январе заявил, что «Орел» запустят к Луне с космонавтами на борту в 2028 году.