Пассажирский самолет, который летел из Москвы во Владивосток, экстренно посадили в Красноярске. Стало плохо одному из пассажиров, передает РИА Новости. Самолет прибыл во Владивосток около 8 часов по московскому времени – то есть с опозданием на два часа. Также сегодня самолет, выполнявший рейс Москва — Благовещенск, совершил экстренную посадку в Братске из-за плохого самочувствия пассажира.