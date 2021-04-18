Пассажирский самолет, который летел из Москвы во Владивосток, экстренно посадили в Красноярске. Стало плохо одному из пассажиров, передает РИА Новости. Самолет прибыл во Владивосток около 8 часов по московскому времени – то есть с опозданием на два часа. Также сегодня самолет, выполнявший рейс Москва — Благовещенск, совершил экстренную посадку в Братске из-за плохого самочувствия пассажира.
2021-04-18T10:31:37+03:00
2021-04-18T10:43:37+03:00
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10:31, 18 апреля 2021
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