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10:31, 18 апреля 2021

В Крыму впервые с февраля за сутки выявили более сотни новых инфицированных коронавирусом

В Крыму впервые с февраля за сутки выявили более сотни новых инфицированных коронавирусом. Новые данные обнародовал глава региона Сергей Аксенов, передает Интерфакс. Агентство отмечает, что рост заболеваемости на полуострове наблюдается последние три недели. На майских праздниках в Крыму ждут много туристов на фоне запрета на чартерные полеты в Турцию.


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