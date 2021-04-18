Посол Украины в Германии призвал Берлин помочь его стране как можно скорее вступить в НАТО. Андрей Мельник в интервью газете «Вельт ам зонтаг» отметил, что Германия несет особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа. Власти Украины в последнее время неоднократно выражают обеспокоенность скоплением российских военных на границе.
2021-04-18T10:31:00+03:00
2021-04-18T10:46:07+03:00
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10:31, 18 апреля 2021
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