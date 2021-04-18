Полиция Праги сообщила о задержании семи человек, которые облили стены посольства России кетчупом. По версии задержанных, красный цвет должен был символизировать кровь двух погибших при взрыве на складе боеприпасов в 2014 году. В причастности к инциденту власти Чехии накануне вечером обвинили российскую разведку. В это связи из страны высылают 18 российских дипломатов. В Чехии их считают сотрудниками российских спецслужб, которые работают под прикрытием.