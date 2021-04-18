Полиция Праги сообщила о задержании семи человек, которые облили стены посольства России кетчупом. По версии задержанных, красный цвет должен был символизировать кровь двух погибших при взрыве на складе боеприпасов в 2014 году. В причастности к инциденту власти Чехии накануне вечером обвинили российскую разведку. В это связи из страны высылают 18 российских дипломатов. В Чехии их считают сотрудниками российских спецслужб, которые работают под прикрытием.
2021-04-18T10:30:13+03:00
2021-04-18T10:42:30+03:00
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10:30, 18 апреля 2021
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