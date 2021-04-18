В Москве провокаторы и полицейские сорвали квир-фестиваль «Покажи мне любовь». Его организаторы планировали провести аукцион в поддержку представителей ЛГБТ+ сообщества и политзаключенных Марии Алехиной и Люси Штейн.

В столичное арт-пространство Флакон на благотворительный вечер, организованный креативной группой Queer Studio, пришли провокаторы – представители группировки СЕРБ, а также НОД. Как сообщает телеканал Дождь, они были одеты в медицинские халаты, представлялись сотрудниками скорой психиатрической помощи и говорили, что собравшиеся на фестивале – их пациенты. Полицейские их действия пресекать не стали, а участников мероприятия предупредили, что доставят в отделение всех, кто без маски. Полицейские не давали организаторам впускать гостей, а позже сообщили, что если мероприятие не будет остановлено, начнутся задержания. Организаторы решили, что не могут «рисковать» гостями. Заявленную программу пришлось сократить до одного перфоманса — по мотивам документальных материалов — писем участницы Pussy Riot Марии Алехиной и депутата Басманного района Люси Штейн, которые находятся под домашним арестом из-за так называемого «санитарного дела».

Неделю назад сообщалось, что члены группировки СЕРБ напали на режиссера Виталия Манского на «Артдокфесте». Показы в рамках фестиваля в Петербурге пришлось отменить из-за претензий полиции и Роспотребнадзора.