Британия по информации газеты Sunday Times отправит в мае два военных корабля в Чёрное море для поддержки Украины. На этом фоне Россия стягивает в регион боевые суда.

Лондон направит к берегам Украины эскадренный миноносец и фрегат. Корабли отделятся от авианосной ударной группы Королевского военно-морского флота в Средиземном море. Через пролив Босфор они войдут в Чёрное море, пишет газета Sunday Times. Боевые суда в случае угрозы со стороны России будут готовы поддержать истребители и вертолёты с авианосца, он останется в Средиземном море, пишет издание. Цель — показать солидарность Лондона с Киевом, отмечает газета. До этого США объявляли о планах направить свои военные корабли в Чёрное море, но передумали, чтобы не провоцировать Москву. Тем временем в акваторию Чёрного моря через Босфор вошли ещё два российских больших десантных корабля, сообщили стамбульские СМИ и опубликовали соответствующие фотографии. Боевые корабли входят в состав Балтийского флота и по данным турецкой прессы направляются в Севастополь. До этого в Чёрное море зашли ещё два российских десантных корабля. Это происходит на фоне наращивания российских войск возле границ с Украиной. Киев оценил численность российских военных в 110 тысяч человек. Россия, по словам Сергея Шойгу, перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ. Министр обороны объяснил это угрозой со стороны НАТО.

Президент США и канцлер Германии ранее призвали Москву отвести армию от границ с Украиной, чтобы не обострять и без того напряжённую ситуацию.