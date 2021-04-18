Чехию должны покинуть 18 российских дипломатов. В Праге утверждают, что российская разведка причастна ко взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Также полиция Чехии объявила в розыск россиян Петрова и Боширова, которых Великобритания разыскивает из-за отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В сообщениях не уточняется, в причастности к какому делу их подозревают. Вице-премьер Чехии Карел Гавличек сказал, что обвинения в адрес России могут негативно отразиться на привлечении российских компаний к тендеру на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы». Официальный представитель МИДа России Мария Захарова назвала высылку дипломатов фокусами и сказал ТАСС, что Праге известно о последствиях такого шага.
2021-04-18T10:02:51+03:00
2021-04-18T10:29:51+03:00
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10:02, 18 апреля 2021
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