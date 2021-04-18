Депутаты региональных парламентов написали обращение на имя президента с требованием допустить врачей к Навальному

Депутаты региональных парламентов написали обращение на имя президента Владимира Путина с требованием допустить врачей к Алексею Навальному. Они считают, что состояние здоровья оппозиционного политика угрожает его жизни.

Покушение на жизнь политического деятеля по мотивам личной и политической ненависти – именно так расценивают ситуацию с медицинской помощью Навальному в колонии авторы документа. По их мнению, к политику необходимо немедленно допустить выбранных им врачей и госпитализировать его в гражданское медицинское учреждение. Большая часть тех, кто подписался под обращением – представители фракций партии «Яблоко» в региональных парламентах. К примеру, депутаты Мосгордумы Сергей Митрохин и Евгений Бунимович, член Псковского областного собрания Лев Шлосберг и депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и Максим Резник. Также свои подписи оставили депутат столичного парламента от КПРФ Екатерина Енгалычева и член фракции «Справедливой России» Михаил Тимонов. Тем временем допустить врачей к Алексею Навальному попросила и его дочь Дарья. Об этом она написала в своем «Твиттере». Сам политик, содержащийся в колонии в Покрове, с конца марта держит голодовку, требуя оказать ему квалифицированную медицинскую помощь. Тогда он пожаловался на боли в спине и ноге.

Накануне лечащие врачи Навального опубликовали результаты анализа его крови и сообщили, что у оппозиционера усилился риск почечной недостаточности и остановки сердца.