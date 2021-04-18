В Калифорнии умер один из основателей американской компании Adobe Чарльз Гешке. Ему был 81 год. В руководстве компании, которая разрабатывает программное обеспечение, это назвали огромной потерей для всей индустрии. Гершке был одним из создателей формата файлов PDF, который сейчас широко используется.
2021-04-18T09:35:51+03:00
2021-04-18T09:35:51+03:00
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09:35, 18 апреля 2021
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