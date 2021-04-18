В Калифорнии умер один из основателей американской компании Adobe Чарльз Гешке. Ему был 81 год. В руководстве компании, которая разрабатывает программное обеспечение, это назвали огромной потерей для всей индустрии. Гершке был одним из создателей формата файлов PDF, который сейчас широко используется.