США и Китай приняли совместное заявление по борьбе с изменениями климата. В документе говорится, что стороны выработают собственные стратегии, направленные на достижение нулевых выбросов в окружающую среду. Это сообщили в американском Госдепартаменте после встречи спецпосланника президента США по климату Джона Керри с коллегой из КНР Се Чжэньхуа. Вашингтон и Пекин также договорились о дальнейшем сотрудничестве в рамках международных договоров, в том числе Парижского соглашения по климату. При Трампе США вышли из этого соглашения, но президент Джо Байден отменил соответствующий указ.