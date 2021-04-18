США и Китай приняли совместное заявление по борьбе с изменениями климата. В документе говорится, что стороны выработают собственные стратегии, направленные на достижение нулевых выбросов в окружающую среду. Это сообщили в американском Госдепартаменте после встречи спецпосланника президента США по климату Джона Керри с коллегой из КНР Се Чжэньхуа. Вашингтон и Пекин также договорились о дальнейшем сотрудничестве в рамках международных договоров, в том числе Парижского соглашения по климату. При Трампе США вышли из этого соглашения, но президент Джо Байден отменил соответствующий указ.
2021-04-18T09:35:41+03:00
2021-04-18T09:54:54+03:00
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09:35, 18 апреля 2021
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