Корпорация Amazon отменила выход видеоигры по роману «Властелин колец» из-за спора с китайской компанией. Источники агентства Blomberg говорят, что стороны не смогли договориться об условиях контракта. Связано ли это с ухудшением отношений Вашингтона и Пекина за последний год, не уточняется.
2021-04-18T09:32:02+03:00
2021-04-18T10:01:34+03:00
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09:32, 18 апреля 2021
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