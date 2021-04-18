Корпорация Amazon отменила выход видеоигры по роману «Властелин колец» из-за спора с китайской компанией. Источники агентства Blomberg говорят, что стороны не смогли договориться об условиях контракта. Связано ли это с ухудшением отношений Вашингтона и Пекина за последний год, не уточняется.