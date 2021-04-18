Британская газета Financial Times узнала, что Саудовская Аравия и Иран ведут переговоры о восстановлении дипломатических отношений. Они были разорваны 5 лет назад. Это произошло из-за нападений на диппредставительства в Тегеране и Мешхед после казни в Саудовской Аравии известного шиитского проповедника.
2021-04-18T09:31:25+03:00
2021-04-18T09:31:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 18 апреля 2021
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