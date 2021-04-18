Дочь Алексея Навального Дарья попросила допустить к нему врачей. Она написала об этом в «Твиттере». Накануне лечащие врачи политика, который находится в колонии, опубликовали результаты его анализа крови. По словам медиков, усилился риск почечной недостаточности и есть вероятность остановки сердца. Алексей Навальный держит голодовку с 31 марта – он требует предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь из-за сильных болей в спине и ноге. Ситуацию с Навальным президент США Джо Байден накануне назвал несправедливой и неприемлемой.