Дочь Алексея Навального Дарья попросила допустить к нему врачей. Она написала об этом в «Твиттере». Накануне лечащие врачи политика, который находится в колонии, опубликовали результаты его анализа крови. По словам медиков, усилился риск почечной недостаточности и есть вероятность остановки сердца. Алексей Навальный держит голодовку с 31 марта – он требует предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь из-за сильных болей в спине и ноге. Ситуацию с Навальным президент США Джо Байден накануне назвал несправедливой и неприемлемой.
2021-04-18T09:31:03+03:00
2021-04-18T09:35:08+03:00
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09:31, 18 апреля 2021
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