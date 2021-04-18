Реконструкторы, историки и горожане отметят столетие Кронштадского мятежа на военно-историческом фестивале. Он пройдёт сегодня на месте событий времен гражданской войны.

Сто лет и один месяц со дня решающего штурма мятежного Кронштадта красными войсками встретят на площадке Комплекса береговых батарей Кронштадтской крепости. В полдень здесь начнут работу выставки и интерактивные площадки, а в час дня после небольшой торжественной части энтузиасты нескольких десятков военно-исторических клубов представят зрителям инсценировку боя за крепость. Затем выставки продолжат работу, а рядом будет действовать полевая кухня. В феврале 1921 года балтийские моряки и солдаты кронштадских фортов потребовали от большевиков переизбрать советы тайным голосованием, вернуть свободу прессы и разрешить профсоюзы. Красные подавили выступление, однако правительство объявило о завершении военного коммунизма и переходе к новой экономической политике.

Потери сторон в ходе Кронштадского мятежа достигли трёх тысяч человек. Ещё до двух тысяч расстреляли вскоре после окончания событий.