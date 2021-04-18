Спецслужбы России и Белоруссии заявили о предотвращении военного переворота в Белоруссии. Также готовилось покушение на президента страны Александра Лукашенко, сообщил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель.

По словам председателя КГБ, завершающая часть операции проводилась совместно с ФСБ России.

В российской спецслужбе накануне сообщили о задержании в Москве двух «идеологов белорусской радикальной оппозиции»: политолога Александра Федуты и адвоката Юрия Зенковича, у которого также есть гражданство США. ФСБ утверждает, что они планировали 9 мая совершить в Белоруссии военный переворот. Он должен был пройти «по отработанному сценарию цветных революций» с привлечением «местных и украинских националистов». Для подготовки бунта Федута и Зенкович организовали конспиративную встречу с «оппозиционно настроенными» белорусскими генералами в одном из московских ресторанов, а до этого Зенкович якобы провел «консультации» в США и Польше.