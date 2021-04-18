Чехия может не допустить Россию к участию в строительстве нового энергоблока атомной электростанции Дукованы

Чехия на фоне дипломатического скандала может не допустить Россию к участию в тендере на строительство нового энергоблока атомной электростанции Дукованы. Этого не исключил в интервью Reuters министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

Накануне МИД Чехии объявил о высылке 18 российских дипломатов. В Праге их считают сотрудниками российских спецслужб. Россиянам дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну.

По словам премьера Андрея Бабиша, у Праги есть «обоснованные подозрения» в причастности российских спецслужб ко взрыву склада с боеприпасами на востоке страны в октябре 2014 года, в результате которого погибли два человека.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков называет высылку сотрудников российского посольства из Чехии политической акцией.

По мнению Новикова, высылая российских дипломатов, Прага действует в духе трендов, идущих из Вашингтона. В российском МИД уже пообещали на это отреагировать.