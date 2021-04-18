В Виндзоре простились с супругом британской королевы принцем Филиппом

Несмотря на просьбу властей не собираться, к замку королевской семьи всё равно пришла толпа людей. Одна из неравнодушных, Мелисса, сказала агентству AFP, что многие в стране тяжело переживают смерть принца: «Думаю, что я чувствую себя также, как и многие люди — мне очень грустно. Конечно, когда ты живешь в Виндзоре, очень легко почувствовать близость с этим человеком. По-моему, многие люди думают, что они знали его, потому что он так часто был здесь. Приятно, что так много людей пришли, чтобы выразить почтение «.

Из-за коронавируса в виндзорском замке сегодня не будет людной церемонии. Туда пустят только несколько десятков человек.