По меньшей мере один человек погиб, пятеро ранены в результате стрельбы близ американского города Колумбус (штат Огайо). Об этом сообщила телекомпания Эн-би-си со ссылкой на полицию. По ее данным, неизвестный открыл огонь на поминках. Другие подробности не приводятся.