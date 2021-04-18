По меньшей мере один человек погиб, пятеро ранены в результате стрельбы близ американского города Колумбус (штат Огайо). Об этом сообщила телекомпания Эн-би-си со ссылкой на полицию. По ее данным, неизвестный открыл огонь на поминках. Другие подробности не приводятся.
2021-04-18T08:34:56+03:00
2021-04-18T08:51:34+03:00
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08:34, 18 апреля 2021
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