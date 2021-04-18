Защитники Ивановской горки проведут очередные Воскресные Хохловские стояния

Сегодня они будут посвящены Международному дню памятников и исторических мест. Член инициативной группы в защиту Хохловки Инна Крылова рассказала «Эху Москвы», что в центре внимания собравшихся будет древнейшая водная артерия Хохловки, речка Рачка.

На Даниловской аллейке развернут работу художественные мастерские. Кульминацией праздника станет перформанс «Битва на Рачке» в исполнении студентов московских художественных вузов. Пропуском для гостей праздника станет любая газета большого формата. Из этого материала для всех будут изготовлены тематические речные сувениры. В программе живая музыка и чаепитие из самоваров.