Американская корпорация Amazon отменила выпуск ролевой видеоигры по мотивам вселенной «Властелина колец». Об этом сообщило агентство Блумберг. В компании сказали, что любят «Властелина колец» и огорчены, что не представят эту видеоигру клиентам. По данным источников агентства, причиной такого решения стали разногласия у Amazon с другим разработчиком.

О начале разработке игры Amazon объявила в 2019 году.