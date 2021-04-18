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05:14, 18 апреля 2021

Американская корпорация Amazon отменила выпуск ролевой видеоигры по мотивам вселенной «Властелина колец»

Американская корпорация Amazon отменила выпуск ролевой видеоигры по мотивам вселенной «Властелина колец». Об этом сообщило агентство Блумберг. В компании сказали, что любят «Властелина колец» и огорчены, что не представят эту видеоигру клиентам. По данным источников агентства, причиной такого решения стали разногласия у Amazon с другим разработчиком.
О начале разработке игры Amazon объявила в 2019 году.


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